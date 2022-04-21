Нойер и Мюллер подпишут контракты с «Баварией» до 2024 года

Руководство «Баварии» намерено продлить соглашения с полузащитником Томасом Мюллером и вратарём Мануэлем Нойером. Оба футболиста подпишут контракты до 2024 года. Об этом сообщает Kicker.



По информации источника, у обоих футболистов в новых договорах будут прописаны условия, по которым соглашения автоматически пролонгируются, если игроки проведут определённое количество минут на поле.

Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 463 матчах, в которых пропустил 378 голов и 214 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.