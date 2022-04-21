Защитник «Динамо» Плиев: «Алания» показывает наглый футбол с большой самоотдачей

Защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Нам попался очень хороший соперник, что они и доказали в игре с «Зенитом». Будем готовиться, отдадим все силы, чтобы выйти в финал. Мы играли с «Аланией» на сборах, и та встреча тоже была непростой. Команда играет в атакующий и где-то даже наглый футбол с большой самоотдачей. Не сомневаюсь, что встреча будет интересной, тем более что мы играем дома при своих болельщиках», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.