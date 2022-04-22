Игрок «Алании» Гурциев, забивший гол «Зениту», прокомментировал выход в полуфинал Кубка

Полузащитник «Алании» Батраз Гурциев прокомментировал выход владикавказского клуба в полуфинал Кубка России.
«Хочу поздравить всю Осетию с победой! Мы показали, на что способна «Алания». Мы — одно целое! Также хочу поблагодарить всех, кто пришёл и поддержал нас сегодня, спасибо большое! Нам не удалось забить в первом тайме, хотя моменты были. Но ничего страшного, главное — мы в полуфинале Кубка России! Мы выходили играть исключительно на победу. Нам было неважно, кто перед нами — «Зенит» или любая другая команда, настрой был один. Нужно было выходить и доказывать, чего мы стоим!
Довольны, что смогли порадовать наших болельщиков. Возможно, когда я забивал, сработало голевое чутьё. Помню только момент, когда Кобесову отдали пас, и он отправил «самонаводящуюся» прямиком на меня. Я нашёл открытую зону и неплохо пробил головой. Рад, что помог команде, дальше — больше!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 22 апреля 2022
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:33
-
00:11
- 21 апреля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:34
-
23:27
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:31
-
22:27
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:28
-
21:16
-
20:54