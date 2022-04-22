Игрок «Алании» Гурциев, забивший гол «Зениту», прокомментировал выход в полуфинал Кубка

Полузащитник «Алании» Батраз Гурциев прокомментировал выход владикавказского клуба в полуфинал Кубка России.

«Хочу поздравить всю Осетию с победой! Мы показали, на что способна «Алания». Мы — одно целое! Также хочу поблагодарить всех, кто пришёл и поддержал нас сегодня, спасибо большое! Нам не удалось забить в первом тайме, хотя моменты были. Но ничего страшного, главное — мы в полуфинале Кубка России! Мы выходили играть исключительно на победу. Нам было неважно, кто перед нами — «Зенит» или любая другая команда, настрой был один. Нужно было выходить и доказывать, чего мы стоим!

Довольны, что смогли порадовать наших болельщиков. Возможно, когда я забивал, сработало голевое чутьё. Помню только момент, когда Кобесову отдали пас, и он отправил «самонаводящуюся» прямиком на меня. Я нашёл открытую зону и неплохо пробил головой. Рад, что помог команде, дальше — больше!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.