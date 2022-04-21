Вратарь «Алании»: перед пенальти я сказал Круговому: «Заканчивай, подари праздник Осетии»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» (2:2, 6:5 — по пенальти). Напомним, голкипер владикавказской команды стал одним из героев матча – в серии послематчевых пенальти он сделал два сейва и реализовал один одиннадцатиметровый.

«Какие могут быть эмоции, кроме положительных?! Подарили праздник своей любимой Осетии, праздник себе. Хочу сказать всем спасибо за поддержку и поздравить всех с победой. Нет слов, одни эмоции! Я бы не назвал эту победу чудом, да и обыденностью тоже. Это исторический успех. Думаю, «Алания» вписала себе в историю, победив лучшую на данный момент команду России.

Вызвался бить первым, потому что Артурыч (главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Сами решайте, кто уверен». Я был уверен в себе и не в том, что забью, а в том, что не будет проблем с психикой, если не забью, и приму удар на себя, если меня будут хейтить. Я бы с этим справился. Получилось, что забил, чему очень рад. Значит, всё правильно сделал.

Перед пенальти Кругового я не заговаривал ворота, а вспомнил Андрея Бухлицкого, который штанги целовал, и решил сделать так же, побить их. Ещё сказал Круговому: «Давай заканчивать. Подари праздник Осетии». Он мне никак не ответил. Думаю, психология повлияла, молодой игрок. Тем более на пенальти вратарь в беспроигрышной позиции: отбил — герой, не отбил — это пенальти, ничего страшного. Видимо, моё обращение как-то повлияло на него. Но не буду утверждать, лучше у него спросить.

Чувствуем ли, что наш уровень близок к РПЛ? Если заглянуть в историю прошлого сезона, мы ещё тогда заслужили побороться за РПЛ, но нам не дали этого сделать. Не знаю, готовы мы или нет, но точно заслуживаем. Как будет — так и будет. Мы стараемся, отдаём все силы на поле. Бьёмся за герб на груди, нашу республику. Главное в нашей команде — показывать дух, а результат придёт. Мы перед каждым турниром и игрой выходим как на финал. Если бы мы не хотели брать кубок, зачем тогда в нём участвовать? Мы двигаемся от игры к игре, все мысли сейчас о выезде в Оренбург», — приводит слова Солдатенко Sport24.