Онопко рассказал, как Карпин звал его тренировать «Спартак»
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Известный отечественный экс-футболист Виктор Онопко, который ныне входит в тренерский штаб сборной России и «Ростова» рассказал, как Валерий Карпин звал его войти в тренерский штаб «Спартака».
«Да-да, было такое. Валерий Георгиевич только возглавил «Спартак» главным тренером после Лаудрупа. Набрал мне, предложил поработать вместе. Тем более у меня уже была лицензия Pro, а у него — ещё нет. Нужно было быстро решать, но тогда не сложилось — я не мог нарушить обязательства перед РФС», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Сейчас Онопко и Карпин вместе работают в сборной России и «Ростове».
Напомним, ранее Онопко с 2009 по 2020 год был ассистентом главного тренера в ЦСКА.
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