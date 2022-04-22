Финал Кубка Франции впервые будет судить женщина-арбитр

Женщина-арбитр Стефани Фраппар назначена главным судьей на финальный матч Кубка Франции между «Нантом» и «Ниццей», говорится на официальном сайте федерации футбола Франции.
Ранее Фраппар уже работала на финалах соревнований среди мужских команд, она была главным арбитром игры за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем» в 2019 году.
Стефани станет первой женщиной, которая будет работать на финале Кубка Франции. Матч между «Нантом» и «Ниццей» состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже 7 мая.
Также Фраппар вошла в состав судейского корпуса, который будет обслуживать матчи женского чемпионата Европы – 2022. Турнир пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ранее из числа судей Евро-2022 была исключена российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова.
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