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«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения, напомнив о чемпионстве 2017 года

«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения, напомнив о чемпионстве 2017 года
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Московский «Спартак» поздравил с днём рождения бывшего главного тренера Массимо Карреру. Под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017.

«Массимо Каррере – 58! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и чемпиона России — 2017 с днём рождения и желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Следующим местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре 2020 года. В 2021 году он возглавлял «Бари», но проработал в команде всего несколько месяцев.

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