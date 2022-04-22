Де Хеа: с нетерпением жду возможности поработать под руководством тен Хага

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал приход Эрика тен Хага на тренерский мостик «красных дьяволов».

«Очень рад, что клуб принял такое решение, так что теперь у нас есть определённость. Все знают, что тен Хаг сделал в «Аяксе»: почти дошёл до финала Лиги чемпионов, выигрывал титулы и развивал молодых игроков. Поэтому я в восторге.

Я считают, что команды тен Хага играют в хороший футбол. Мы рады его назначению, но теперь надо сосредоточиться на последних играх этого сезона, чтобы побороться за топ-4 в АПЛ.

Приятно осознавать, что Эрик тен Хаг уже наблюдает за матчами «Манчестер Юнайтед» и думает, что можно было бы поменять в нашей игре. Я с нетерпением жду возможности работать под его руководством», — приводит слова де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.



Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.