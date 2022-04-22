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Де Хеа: с нетерпением жду возможности поработать под руководством тен Хага

Де Хеа: с нетерпением жду возможности поработать под руководством тен Хага
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал приход Эрика тен Хага на тренерский мостик «красных дьяволов».

«Очень рад, что клуб принял такое решение, так что теперь у нас есть определённость. Все знают, что тен Хаг сделал в «Аяксе»: почти дошёл до финала Лиги чемпионов, выигрывал титулы и развивал молодых игроков. Поэтому я в восторге.

Я считают, что команды тен Хага играют в хороший футбол. Мы рады его назначению, но теперь надо сосредоточиться на последних играх этого сезона, чтобы побороться за топ-4 в АПЛ.

Приятно осознавать, что Эрик тен Хаг уже наблюдает за матчами «Манчестер Юнайтед» и думает, что можно было бы поменять в нашей игре. Я с нетерпением жду возможности работать под его руководством», — приводит слова де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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Напомним, соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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