«Ювентус» может подписать вингера «Шахтёра» Давида Нереса

Вингер донецкого «Шахтёра» Давид Нерес может сменить клубную прописку. В услугах 25-летнего бразильца заинтересован туринский «Ювентус», информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, в шорт-листе «Ювентуса» есть несколько фланговых полузащитников, помимо Нереса – Анхель Ди Мария из «Пари Сен-Жермен» и Николо Дзаньоло из «Ромы».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет найти левоногого вингера, способного адаптироваться к схеме 4-3-3. Отмечается, что туринцы склоняются к тому, чтобы взять на эту позицию молодого футболиста, но, если будет вариант с опытным футболистом, они рассмотрят его. Сейчас «Ювентус» следит за ситуацией с Анхелем Ди Марией, который, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» летом.