«Ювентус» может подписать вингера «Шахтёра» Давида Нереса
Поделиться
Вингер донецкого «Шахтёра» Давид Нерес может сменить клубную прописку. В услугах 25-летнего бразильца заинтересован туринский «Ювентус», информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Согласно сведениям источника, в шорт-листе «Ювентуса» есть несколько фланговых полузащитников, помимо Нереса – Анхель Ди Мария из «Пари Сен-Жермен» и Николо Дзаньоло из «Ромы».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет найти левоногого вингера, способного адаптироваться к схеме 4-3-3. Отмечается, что туринцы склоняются к тому, чтобы взять на эту позицию молодого футболиста, но, если будет вариант с опытным футболистом, они рассмотрят его. Сейчас «Ювентус» следит за ситуацией с Анхелем Ди Марией, который, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» летом.
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
10:59
-
10:57
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:13
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:40
-
09:10
-
08:57
-
08:45
-
08:35
-
08:15
-
07:40
-
04:10
-
03:45
-
03:09
-
02:57
-
02:43
-
02:36
-
02:21
-
02:20
-
01:54
Партнерский контент