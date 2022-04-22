Р. де Бур: философия «Аякса» — привлекательный футбол, тен Хаг точно это реализовывал

Тренер академии «Аякса» Рональд де Бур прокомментировал переход главного тренера основной команды клуба из Нидерландов Эрика тен Хага на соответствующий пост в «Манчестер Юнайтед».
«Ему ещё предстоит проявить себя, потому что «Аякс» — это одна ступень, а следующая ступень — это «Манчестер Юнайтед». Это один из самых больших клубов на планете. Что мне нравится в Эрике, так это его трудовая этика, а также то, что он ничего не принимает как должное, поэтому он сосредоточен на каждом элементе. Он действительно сформировал команду так, как хотел, он не боится принимать решения и может отправить игроков на скамейку запасных, если они плохо работают. Но он честный человек. В философии «Аякса» важно играть в привлекательный футбол, и он совершенно точно это реализовывал», — цитирует де Бура BBC.
- 22 апреля 2022
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