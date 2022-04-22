В «Динамо» прокомментировали результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач оценил результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Напомним, московскому клубу предстоит встретиться с «Аланией»
«Алания» – хорошо организованная команда, они играют агрессивно и уверенно. У них есть хорошее понимание того, как действовать с мячом и без него. Неслучайно они вышли в полуфинал и заслуживают с нашей стороны абсолютного уважения и полной серьёзности при подготовке к этому матчу», — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».
Напомним, полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».
Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.
- 22 апреля 2022
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