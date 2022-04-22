Игрок «Динамо» Варела: я в идеальном возрасте для понимания футбола

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела считает участие в составе сборной Уругвая на чемпионате мира – 2018 года в России ценным опытом и аргументом для дальнейшего привлечения в национальную команду.
«Думаю, что опыт участия в чемпионате мира добавляет аргументов, когда есть какие-то сомнения при принятии решения о составе. Опыт многое даёт, и многие проводят долгие сборы именно по той причине, чтобы игроки набирались опыта.
Диего Лаксальт играет слева, а я справа – великолепный дуэт для сборной! (смеётся) Мы часто говорим про сборную и рассуждаем о будущем, мечтаем, что снова сможем вместе сыграть за неё.
Сейчас я набрался опыта и повзрослел. Думаю, я в идеальном возрасте для понимания футбола. Я чувствую себя прекрасно в физическом и спортивном плане. Осталось только дождаться хороших новостей», — приводит слова Варелы официальный сайт «Динамо» со ссылкой на El Pais.
- 22 апреля 2022
-
17:43
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:37
-
16:32
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:21
-
15:17
-
15:11
-
15:08
-
15:02
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:06
-
14:05