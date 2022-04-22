Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Варела: я в идеальном возрасте для понимания футбола

Игрок «Динамо» Варела: я в идеальном возрасте для понимания футбола
Комментарии

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела считает участие в составе сборной Уругвая на чемпионате мира – 2018 года в России ценным опытом и аргументом для дальнейшего привлечения в национальную команду.

«Думаю, что опыт участия в чемпионате мира добавляет аргументов, когда есть какие-то сомнения при принятии решения о составе. Опыт многое даёт, и многие проводят долгие сборы именно по той причине, чтобы игроки набирались опыта.

Диего Лаксальт играет слева, а я справа – великолепный дуэт для сборной! (смеётся) Мы часто говорим про сборную и рассуждаем о будущем, мечтаем, что снова сможем вместе сыграть за неё.

Сейчас я набрался опыта и повзрослел. Думаю, я в идеальном возрасте для понимания футбола. Я чувствую себя прекрасно в физическом и спортивном плане. Осталось только дождаться хороших новостей», — приводит слова Варелы официальный сайт «Динамо» со ссылкой на El Pais.

Новость по теме
Варела: будет здорово, если «Зенит» проиграет в концовке, а «Динамо» финиширует первым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022