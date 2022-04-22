Агент Антона Миранчука рассказал о состоянии игрока. Полузащитник не играет с сентября

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.



«Надеемся, что Антон в ближайшее время попадёт в заявку на матч. Его восстановление подходит к завершению», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.



В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.

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