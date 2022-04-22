Юрген Клопп оценил, оправдывает ли текущий сезон его ожидания

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил, превосходит ли положение команды в нынешнем сезоне его ожидания.

«Я не ожидал, что мы выиграем Кубок Лиги, попадём в финал Кубка Англии, полуфинал Лиги чемпионов и будем отставать от лидера таблицы всего на одно очко. Не думал об этом, если честно, но знал, что мы выступим хорошо.

Были моменты, когда мы думали: «Хорошо, надеюсь, нам не придётся играть в Лиге Конференций». А потом ребята эффектно выиграли пять матчей. Мы знали, что всё будет хорошо, но о том, что мы окажемся в таком положении, я даже не думал», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Следующий матч «Ливерпуль проведёт 24 апреля. Подопечные Клоппа в мерсисайдском дерби сыграют с «Эвертоном» в рамках 34-го тура АПЛ.