Клопп прокомментировал игру Наби Кейта за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении полузащитника Наби Кейта за мерсисайдцев.

«Я не люблю говорить об этом, потому что потом я выхожу на улицу, и кто-то говорит мне, что Наби не может играть.

Но когда Наби был в хорошей форме и мог держать темп игры, он всегда был действительно хорош. К сожалению, он не мог получать столько игрового времени, сколько хотел до этого. Может быть, теперь его проблемы закончатся, и тогда у него будет светлое будущее в клубе. Он отличный игрок.

Наби здесь уже четыре года. Когда мы его подписывали, он долгое время был одним из лучших полузащитников Бундеслиги, так что его подписание было хорошей идеей», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».