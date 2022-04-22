Диего Симеоне хочет видеть в «Атлетико» Лаутаро Мартинеса

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании звёздного футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana в «твиттере».



По сведениям источника, речь может идти о нападающем португальской «Бенфики» Дарвине Нуньесе, но внимание главного тренера «Атлетико», Диего Симеоне, привлёк его соотечественник — аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.



Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии готов отпустить 24-летнего футболиста в другой клуб, если за него выложат € 80 млн.



В 29 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А Мартинес забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор. «Атлетико» не смог обыграть «Гранаду» в матче 33-го тура чемпионата Испании:

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