Диего Симеоне хочет видеть в «Атлетико» Лаутаро Мартинеса

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании звёздного футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana в «твиттере».
По сведениям источника, речь может идти о нападающем португальской «Бенфики» Дарвине Нуньесе, но внимание главного тренера «Атлетико», Диего Симеоне, привлёк его соотечественник — аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии готов отпустить 24-летнего футболиста в другой клуб, если за него выложат € 80 млн.
В 29 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А Мартинес забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
Видеообзор. «Атлетико» не смог обыграть «Гранаду» в матче 33-го тура чемпионата Испании:
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