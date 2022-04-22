Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр матча между «Сочи» и «Локомотивом» Василий Казарцев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников в рамках 25-го тура РПЛ (2:2) на 24-й минуте матча.
Решение мотивировано тем, что Алексис Бека-Бека, увидев Маттео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника и, неудачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что является нарушением правил игры, совершённым в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива».
Учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошёл внизу, в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была невысокой, данное нарушение правил комиссия считает не серьёзным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля.
- 22 апреля 2022
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