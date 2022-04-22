«Барселоне» интересен нападающий «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонцы считают англичанина универсальным, поэтому заинтересованы в покупке форварда. При этом новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг согласен отпустить Маркуса.
Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики. На игрока также претендуют «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».
В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.
0:1. Обамеянг («Барселона») забивает с шикарного паса Торреса
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 апреля 2022
-
20:55
-
20:50
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:14
-
19:59
-
19:44
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:08
-
18:47
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:23
-
18:14
-
18:07
-
17:43
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:37
-
16:32
-
16:28
-
16:26