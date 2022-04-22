«Барселоне» интересен нападающий «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, каталонцы считают англичанина универсальным, поэтому заинтересованы в покупке форварда. При этом новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг согласен отпустить Маркуса.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики. На игрока также претендуют «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».



В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.

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