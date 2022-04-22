MEN: тен Хаг может строить команду в «МЮ» вокруг Фреда, Мактоминея, Варана и Роналду
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Ключевыми игроками «Манчестер Юнайтед» при новом главном тренере Эрике тен Хаге могут стать защитник Рафаэль Варан, полузащитники Скотт Мактоминей и Фред, а также нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, именно этот квартет футболистов может стать для нового главного тренера английской команды ключевым.
25-летний Мактоминей в 32 матчах отметился двумя голами и голевой передачей.
37-летний Роналду в нынешнем сезоне забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.
28-летний Варан стал автором результативной передачи в 25 встречах, а 29-летний Фред отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами в 33 матчах.
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