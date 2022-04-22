Женский «Зенит» обыграл «Локомотив» в Суперлиге и продолжил победную серию

Сегодня, 22 апреля, в рамках шестого тура женской Суперлиги в Санкт-Петербурге местный «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.



Счёт в матче на 13-й минуте открыла защитник Ксения Цыбутович. На 49-й минуте нападающая Ана Диаш установила окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Зенита».



«Зенит» в шести матчах Суперлиги одержал шесть побед и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 12 очками расположился на третьей строчке.



Сегодня также состоялась игра между женскими командами «Краснодара» и «Рязани-ВДВ». Встреча закончилась ничейным результатом 1:1.



Завтра, 23 апреля, в женской Суперлиге запланировано проведение ещё трёх матчей:



«Звезда-2005» — «Рубин»

«Чертаново» — «Енисей»

«Ростов» — ЦСКА.