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«Вольфсбург» обыграл «Майнц» со счётом 5:0. В прошлом туре «волки» уступили «Боруссии» 6:1

«Вольфсбург» обыграл «Майнц» со счётом 5:0. В прошлом туре «волки» уступили «Боруссии» 6:1
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Сегодня, 22 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Германии. Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Счёт в игре уже спустя 8 минут после стартового свистка открыл Йонас Винд. На 24-й минуте Макс Крузе реализовал пенальти. После этого Макс Крузе довёл счёт до разгромного. Затем Крузе и Винд забили ещё по голу. На 23-й минуте игрок гостей Никлас Тауэр был удалён с поля. Отметим, что все 5 голов были забиты в первом тайме.

После 31 сыгранного тура «Майнц» идёт на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков. «Вольфсбург» (37) – на 11-й строчке. В прошлом туре «волки» уступили дортмундской «Боруссии» со счётом 6:1.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
22 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
5 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Винд – 8'   2:0 Крузе – 24' (пен)   3:0 Крузе – 35'   4:0 Винд – 42'   5:0 Крузе – 45+2'
Удаления: нет / Тауэр – 23'
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