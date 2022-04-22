Суркис, который пытался вывезти из Украины 13 дорогих часов, направлялся на лечение

Бывший президент Федерации футбола Украины, экс-вице-президент УЕФА и один из владельцев киевского «Динамо» Григорий Суркис покинул территорию страны для лечения в Польше.
«В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады на время Пасхальных праздников Григорий Суркис выехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки — лечение.
После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы, Григорий Суркис передал часы своим помощникам, которые остались в Украине. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу», — приводит слова пресс-службы Суркиса Интерфакс-Украина.
Ранее появилась информация, что Суркис был задержан на границе при попытке вывезти 13 дорогих незадекларированных часов.
- 22 апреля 2022
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