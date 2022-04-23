«Боруссия» окончательно договорилась с «Зальцбургом» по трансферу Адейеми

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми станет игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, в ближайшее время о переходе форварда будет объявлено официально. Ранее сообщалось, что 20-летний форвард уже согласовал условия личного контракта со «шмелями».
Австрийцы хотят получить за юного форварда € 35 млн, но немецкий клуб не готов удовлетворить их финансовые требования. Дортмундцы смогут заплатить запрашиваемую сумму, если летом продадут нападающего Эрлинга Холанда. При этом сам Адейеми хочет оказаться в немецком клубе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда австрийского клуба € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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