Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рюдигер близок к переходу в «Реал». «Сливочные» довольны его игрой на «Бернабеу»

Рюдигер близок к переходу в «Реал». «Сливочные» довольны его игрой на «Бернабеу»
Комментарии

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, «сливочные» близки к оформлению сделки. После очного матча команд на «Сантьяго Бернабеу» боссы «королевского клуба» были впечатлены игрой немца. Сам Рюдигер заинтересован в трансфере в мадридский «Реал».

Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.

«Реал» обыграл «Осасуну», Бензема дважды не забил пенальти:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«ПСЖ» предлагает Рюдигеру самую большую зарплату, «Реал» — самую маленькую
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022