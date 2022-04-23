Рюдигер близок к переходу в «Реал». «Сливочные» довольны его игрой на «Бернабеу»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.



По информации источника, «сливочные» близки к оформлению сделки. После очного матча команд на «Сантьяго Бернабеу» боссы «королевского клуба» были впечатлены игрой немца. Сам Рюдигер заинтересован в трансфере в мадридский «Реал».



Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.

«Реал» обыграл «Осасуну», Бензема дважды не забил пенальти:

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