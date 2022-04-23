Экс-нападающий «Спартака» Руденко: по слухам, я уже должен был в «Барселоне» играть

Воспитанник московского «Спартака» нападающий Александр Руденко, который выступает за «Химки», поделился мнением о трансферных слухах вокруг своей персоны.



«У меня спад был лишь в одном сезоне в «Сочи». Первый сезон в РПЛ не так легко мне дался. Под конец начал играть, но у меня закончилась аренда. До этого в ФНЛ я много забивал, признавался лучшим молодым игроком. Была ещё аренда в «Торпедо». Думал, что там чуть-чуть поиграю, окрепну. В итоге отыграл всего два матча – и начался карантин.



По слухам, я уже должен был в «Барселоне» играть. В России уж точно во всех командах. Писали и про «Локомотив», и про «Динамо». В итоге я в «Химках» сейчас.



Думаю, в «Сочи» сказалось давление от тренерского штаба. Это повлияло в большей степени. Выходишь на тренировку или игру и закрываешься. Если теряешь мяч, сразу идёт «пихач». Я боялся получать мячи. Это запомнилось мне не с лучшей стороны», — цитирует Руденко «РИА Новости».