Куликов: от побега Гисдоля было негодование. Не по-человечески. Просто взял и кинул «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением об уходе бывшего главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.
«Дима Баринов сказал, что узнал о побеге Гисдоля, только когда приехал на тренировку. Я так же узнал. Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду. Я с ним тренировался, по сути, неделю. Приехал на сбор, но там занимался в основном индивидуально. Так что ничего не могу про него сказать.
Комппер всегда говорит, что на первом месте должна быть дисциплина. Она присутствует у всех тренеров, но у него – это самое главное. И прессинг – его сильное качество. Слышал, что немецкая федерация футбола звонит тренерам и говорит возвращаться. Тут дело каждого: послушать или нет. Наверное, Марвин бросил вызов сам себе», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».
- 23 апреля 2022
-
12:01
-
12:01
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:42
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:27
-
08:57
-
08:54
-
08:36
-
08:19
-
06:40
-
05:29
-
04:53
-
04:22
-
04:04
-
03:46
-
03:20
-
03:13
-
02:47
-
02:38
-
02:10
-
02:09
-
01:57
-
01:45