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Куликов: от побега Гисдоля было негодование. Не по-человечески. Просто взял и кинул «Локо»

Куликов: от побега Гисдоля было негодование. Не по-человечески. Просто взял и кинул «Локо»
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением об уходе бывшего главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.

«Дима Баринов сказал, что узнал о побеге Гисдоля, только когда приехал на тренировку. Я так же узнал. Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду. Я с ним тренировался, по сути, неделю. Приехал на сбор, но там занимался в основном индивидуально. Так что ничего не могу про него сказать.

Комппер всегда говорит, что на первом месте должна быть дисциплина. Она присутствует у всех тренеров, но у него – это самое главное. И прессинг – его сильное качество. Слышал, что немецкая федерация футбола звонит тренерам и говорит возвращаться. Тут дело каждого: послушать или нет. Наверное, Марвин бросил вызов сам себе», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».

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