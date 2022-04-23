Куликов: от побега Гисдоля было негодование. Не по-человечески. Просто взял и кинул «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением об уходе бывшего главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.



«Дима Баринов сказал, что узнал о побеге Гисдоля, только когда приехал на тренировку. Я так же узнал. Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду. Я с ним тренировался, по сути, неделю. Приехал на сбор, но там занимался в основном индивидуально. Так что ничего не могу про него сказать.



Комппер всегда говорит, что на первом месте должна быть дисциплина. Она присутствует у всех тренеров, но у него – это самое главное. И прессинг – его сильное качество. Слышал, что немецкая федерация футбола звонит тренерам и говорит возвращаться. Тут дело каждого: послушать или нет. Наверное, Марвин бросил вызов сам себе», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».