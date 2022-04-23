Куликов: в «Реале» хотелось бы поиграть, конечно. В Англии было бы здорово попасть в «МЮ»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, в каких европейских клубах он хотел бы попробовать свои силы.



«Ситуация сложная, но надеюсь, что мы ещё сможем сыграть в еврокубках и я попробую себя в Европе. Англия – это топ, туда очень сложно попасть. Можно было бы поиграть в Испании.



Мечта – это «Реал». В «Реале» хотелось бы поиграть, конечно (смеётся). В Англии было бы здорово попасть в «Манчестер Юнайтед».



Уровень российского и европейского футбола очень разный. Наверное, это идёт с самого детства, с подготовки. У нас как раньше было? «Самое главное – выиграть кубок». Неважно, какой игрой. Просто нужно победить в чемпионате. А в Европе главное – воспитать хорошего футболиста. Там результат не первостепенен, не давит на игроков. Так что вопрос – в психологии и давлении», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».