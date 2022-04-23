Куликов: в «Реале» хотелось бы поиграть, конечно. В Англии было бы здорово попасть в «МЮ»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, в каких европейских клубах он хотел бы попробовать свои силы.
«Ситуация сложная, но надеюсь, что мы ещё сможем сыграть в еврокубках и я попробую себя в Европе. Англия – это топ, туда очень сложно попасть. Можно было бы поиграть в Испании.
Мечта – это «Реал». В «Реале» хотелось бы поиграть, конечно (смеётся). В Англии было бы здорово попасть в «Манчестер Юнайтед».
Уровень российского и европейского футбола очень разный. Наверное, это идёт с самого детства, с подготовки. У нас как раньше было? «Самое главное – выиграть кубок». Неважно, какой игрой. Просто нужно победить в чемпионате. А в Европе главное – воспитать хорошего футболиста. Там результат не первостепенен, не давит на игроков. Так что вопрос – в психологии и давлении», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».
- 23 апреля 2022
-
12:01
-
12:01
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:42
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:27
-
08:57
-
08:54
-
08:36
-
08:19
-
06:40
-
05:29
-
04:53
-
04:22
-
04:04
-
03:46
-
03:20
-
03:13
-
02:47
-
02:38
-
02:10
-
02:09
-
01:57
-
01:45