Силкин: матчи с ЦСКА складываются для «Динамо» более удачно — армейцам сложно даются очки

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало — в 19:30 мск.



«Не считаю, что «Динамо» подходит к матчу с ЦСКА фаворитом. Да, ЦСКА немного споткнулся, но при этом команда показывала достаточно неплохой футбол в последних играх. Рано или поздно у армейцев выправится ситуация. Да и я бы не сказал, что «Динамо» выглядит окрылённым, потому что матч с «Балтикой» в Кубке был довольно тяжёлым.



В таких дерби не бывает фаворитов. Мы все видели, как «Спартак» сумел обыграть «Динамо», хотя все были уверены в победе бело-голубых. Всё непредсказуемо, как карта ляжет. Дерби — это своего рода кубковая игра. Единственное, последнее время матчи с ЦСКА складываются для «Динамо» более удачно, очки даются ЦСКА довольно непросто. Но в отдельно взятом матче это ни о чём не говорит», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.