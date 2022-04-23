Галлас: наступает эпоха Мбаппе. Только Месси и Роналду делали подобное в его возрасте
Поделиться
Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Наступает эра Мбаппе. То, что он делает прямо сейчас, просто невероятно. Только два игрока показывали то же самое, особенно в таком возрасте. Он ещё молодой. Только Месси и Роналду показывали такой же футбол в его возрасте. Есть такие игроки, как Левандовски и Бензема. Но они старше, им по 33-34 года. Они проводят отличный сезон. Думаю, что «Золотой мяч» будет разыгран между этими тремя футболистами: Левандовским, Бензема и Мбаппе.
Это будет проблемой, если Франция снова выиграет чемпионат мира. Ведь тогда будет непонятно, кто должен получить «Золотой мяч» — Мбаппе или Бензема», — цитирует Галласа Goal.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:34
-
14:17
-
14:00
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:11
-
12:59
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:01
-
12:01
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:42
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42
Партнерский контент