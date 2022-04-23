Галлас: наступает эпоха Мбаппе. Только Месси и Роналду делали подобное в его возрасте

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.



«Наступает эра Мбаппе. То, что он делает прямо сейчас, просто невероятно. Только два игрока показывали то же самое, особенно в таком возрасте. Он ещё молодой. Только Месси и Роналду показывали такой же футбол в его возрасте. Есть такие игроки, как Левандовски и Бензема. Но они старше, им по 33-34 года. Они проводят отличный сезон. Думаю, что «Золотой мяч» будет разыгран между этими тремя футболистами: Левандовским, Бензема и Мбаппе.



Это будет проблемой, если Франция снова выиграет чемпионат мира. Ведь тогда будет непонятно, кто должен получить «Золотой мяч» — Мбаппе или Бензема», — цитирует Галласа Goal.

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