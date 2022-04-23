Криштиану Роналду — первый футболист в истории, забивший 100 голов в Примере и АПЛ

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. К 40-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».



На 34-й минуте встречи гол за «Манчестер Юнайтед» забил нападающий Криштиану Роналду. Этот гол стал сотым для португальского футболиста в английской Премьер-лиге. Таким образом, Роналду, ранее выступавший за «Реал», стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в чемпионатах Англии и Испании.

Лондонский «Арсенал» набрал 57 очков в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (77).