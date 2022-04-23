Газизов: зона вылета? Упаднических настроений нет. «Уфа» верит, что всё изменится

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).
«Всё может измениться в одном или в другом матче. Надо в это верить. Шансы есть. Упаднических настроений нет. Надо работать над ошибками и с желанием выходить на следующий матч.
Ставка на матчи с «Химками» и с «Арсеналом» как на ключевые? Могу сказать, что мы не смотрим, с кем нам играть. Впереди «Химки», это самая важная игра. Дальше будем думать уже потом. Стратегию на четыре матча нет смысла расписывать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте.
- 23 апреля 2022
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:38
-
15:21
-
15:11
-
15:03