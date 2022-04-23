Газизов: зона вылета? Упаднических настроений нет. «Уфа» верит, что всё изменится

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).



«Всё может измениться в одном или в другом матче. Надо в это верить. Шансы есть. Упаднических настроений нет. Надо работать над ошибками и с желанием выходить на следующий матч.



Ставка на матчи с «Химками» и с «Арсеналом» как на ключевые? Могу сказать, что мы не смотрим, с кем нам играть. Впереди «Химки», это самая важная игра. Дальше будем думать уже потом. Стратегию на четыре матча нет смысла расписывать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте.

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