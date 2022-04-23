Сердар Азмун забил дебютный гол за «Байер» в восьмом матче за клуб

Сегодня, 23 апреля, во время матча 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» — «Байер» (идёт первый тайм, счёт 2:1 в пользу «фармацевтов») отличился нападающий команды из Леверкузена Сердар Азмун.



Отметим, что это дебютный гол иранца за немецкую команду. Матч с «Гройтер Фюрт» стал для Азмуна восьмым в составе «Байера».



После 30 сыгранных туров «Байер» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 52 очка. «Гройтер Фюрт» — на 18-й строчке.



27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако «Байер» сумел договориться с «Зенитом», и сделка была осуществлена в зимнее трансферное окно. Контракт иранца с «фармацевтами» рассчитан до 2027 года.

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