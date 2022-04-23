Гильерме: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве»
Поделиться
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что хотел бы закончить карьеру в команде.
«Я готов играть дальше. Моя мечта — завершить здесь карьеру, я сделаю всё, чтобы остаться. Если со здоровьем всё будет в порядке, то я готов играть. Я чувствую, что могу. Меньше стало экипировки? Сейчас проблема с поставками, стараюсь экономить на форме и перчатках», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
35-летний Гильерме выступает за железнодорожников с 2007 года. За это время бразильский вратарь успел получить российское гражданство и провести 19 матчей в составе национальной сборной России.
В нынешнем сезоне за «Локомотив» Гильерме в 20 матчах пропустил 21 мяч и дважды сыграл «на ноль».
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:49
Партнерский контент