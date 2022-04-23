Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильерме: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве»

Гильерме: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве»
Комментарии

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что хотел бы закончить карьеру в команде.

«Я готов играть дальше. Моя мечта — завершить здесь карьеру, я сделаю всё, чтобы остаться. Если со здоровьем всё будет в порядке, то я готов играть. Я чувствую, что могу. Меньше стало экипировки? Сейчас проблема с поставками, стараюсь экономить на форме и перчатках», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

35-летний Гильерме выступает за железнодорожников с 2007 года. За это время бразильский вратарь успел получить российское гражданство и провести 19 матчей в составе национальной сборной России.

В нынешнем сезоне за «Локомотив» Гильерме в 20 матчах пропустил 21 мяч и дважды сыграл «на ноль».

Новость по теме
Цорн высказался о будущем Гильерме в «Локомотиве». Контракт вратаря истекает в конце года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022