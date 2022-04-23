Гильерме: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что хотел бы закончить карьеру в команде.

«Я готов играть дальше. Моя мечта — завершить здесь карьеру, я сделаю всё, чтобы остаться. Если со здоровьем всё будет в порядке, то я готов играть. Я чувствую, что могу. Меньше стало экипировки? Сейчас проблема с поставками, стараюсь экономить на форме и перчатках», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

35-летний Гильерме выступает за железнодорожников с 2007 года. За это время бразильский вратарь успел получить российское гражданство и провести 19 матчей в составе национальной сборной России.



В нынешнем сезоне за «Локомотив» Гильерме в 20 матчах пропустил 21 мяч и дважды сыграл «на ноль».