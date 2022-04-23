Гильерме — о поездке в Ростов на поезде: мне было удобно, спал хорошо

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме вспомнил, как команда добиралась на поезде в Ростов-на-Дону из Москвы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).

«Что касается поездки на поезде в Ростов, то всё нормально. Сейчас это единственный вариант туда добраться. Как я поместился в купе? Честно, мне было удобно. Было чуть-чуть непривычно, но спал хорошо.



Хочу ли стать тренером «Локомотива» после 40? Ха-ха, буду идти шаг за шагом. Пока не знаю, не люблю планировать будущее. Это сложно», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.