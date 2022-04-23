В «Роме» не видят проблем с продлением контракта Генриха Мхитаряна

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто сообщил, что клуб в ближайшее время должен подписать новый контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

«У «Ромы» не должно возникнуть проблем с продлением контракта Генриха Мхитаряна. Обе стороны намерены продолжить сотрудничество», — приводит слова Пинто журналист Николо Скира в «Твиттере».

33-летний Мхитарян перешёл в итальянскую команду в 2019 году. С тех пор полузащитник в составе «Ромы» принял участие в 114 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 28 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.



Рыночная стоимость Мхитаряна оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Ранее сообщалось, что Мхитарян получал предложения о продолжении карьеры из России.