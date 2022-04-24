Нагельсман прокомментировал чемпионство «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал завоевание чемпионства с мюнхенским клубом.
«Думаю, мы хорошо сыграли с «Боруссией» и заслуженно стали чемпионами. Я очень счастлив. Игроки «Баварии» показали, что готовы к чемпионству.
Если бы не обыграли «Боруссию», то эта ненужная неудача давила бы на нас. Мы просто стремились внести ясность. Год для нас выдался не сильно простым, поэтому я рад, что мы увенчали этот сезон чемпионством», — приводит слова Нагельсмана FCBInside.
Напомним, 23 апреля мюнхенская «Бавария» в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1 и оформила досрочное чемпионство в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.
«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге.
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