Эрик тен Хаг: сейчас я сосредоточен только на «Аяксе», мы боремся за титул чемпионов

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался о том, отвлекают ли его мысли об английском клубе от работы с нидерландской командой.

«Я всегда сосредоточен на своей работе, и не имеет значения, что происходит вокруг меня.

Думал ли я уже о планах работы в «МЮ»? Все строят планы на будущее, но мои мысли и энергия сейчас только с «Аяксом», ведь мы имеем шанс выиграть третий титул чемпионов Нидерландов за четыре года.

У меня нет никакого мнения о нынешних результатах «Манчестер Юнайтед», потому что я проявляю уважение к людям, которые работают в клубе, и сейчас я несу ответственность за «Аякс», и это единственное, что я буду комментировать», — приводит слова тен Хага на пресс-конференции после матча с «НЕК Неймеген» Sky Sports.