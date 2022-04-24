Лещенко — о матче с ЦСКА: жду от «Динамо» победной и уверенной игры — надо набирать очки

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА.

«Динамо» очень неярко сыграло с «Балтикой» в Кубке — команда меня неприятно удивила. Сегодня всё-таки старинное дерби, поэтому надеюсь, что сыграют ярко. Жду от «Динамо» победной и уверенной игры. Нам в любом случае надо набирать очки. Мой прогноз, что в чемпионате всё останется так, как есть», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.