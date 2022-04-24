Салихамиджич заявил, что Роберт Левандовски останется в «Баварии» на следующий сезон

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что немецкий клуб не собирается продавать своего лидера, нападающего Роберта Левандовского.

«Продадим ли мы Левандовского, если «Барселона» предложит € 40-50 млн? Нет.

Означает ли это, что Левандовски точно останется в «Баварии» на следующий сезон? Да, у него контракт до 2023 года», — приводит слова Салихамиджича в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» серьёзно настроена на приобретение польского футболиста и готова платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.



33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 48 голов и шесть результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.