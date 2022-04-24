Хавбек «Алании»: в ФНЛ играть сложнее, чем с «Зенитом»
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Полузащитник владикавказской «Алании» Алан Хабалов рассказал, с кем сложнее играть — с чемпионом России «Зенитом» или лидером ФНЛ «Оренбургом».
«С кем сложнее играть, с «Зенитом» или «Оренбургом»? Как вам сказать… Чемпион страны играет сам и даёт играть, а в ФНЛ большинство команд сидит в обороне, не играют сами и не дают играть. Конечно, в ФНЛ сложнее играть», — рассказал Хабалов в видео, опубликованном в телеграм-канале Футбольной национальной лиги.
Напомним, в середине недели «Алания» обыграла «Зенит» в четвертьфинале Кубка России и в полуфинале турнира сыграет с московским «Динамо». Встреча должна состояться 11 мая.
Матч между «Оренбургом» и «Аланией» в 34-м туре ФНЛ закончился нулевой ничьей.
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