«Куда не приходит, везде чемпион». Сёмин поздравил Черчесова с титулом чемпионата Венгрии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова с победой в чемпионате Венгрии.

«Куда Черчесов не приходит, везде он чемпион. Был чемпионом Польши, Венгрии. Только не был чемпионом России. Значит, надо ещё стать чемпионом России. Тогда, можно сказать, карьера удалась (смеётся).



Черчесов — молодец! Поздравим его. Очень приятно, что наши тренеры становится чемпионами других стран», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 24 апреля, «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов, принимал в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии сезона-2021/2022 «Уйпешт». Хозяева одержали победу — 2:1.



Благодаря победе в матче с «Уйпештом» команда Черчесова набрала 62 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя – «Кишварды» — 49 очков. Поскольку в венгерском первенстве 33 тура, у «Кишварды» нет математических шансов догнать «Ференцварош». Команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии.