«Барселона» и «Райо Вальекано» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Райо Вальекано» на перенесённый матч 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано».



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Араухо, Дест, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Торрес, Обамеянг, Дембеле.



«Райо Вальекано»: Димитриевски, Ф. Гарсия, Катена, Мараш, Балиу, Комесанья, Валентин, А. Гарсия, Лопес, Паласон, Нтека.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.