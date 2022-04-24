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Чидера Эджуке прокомментировал промах в пустые ворота «Динамо»

Чидера Эджуке прокомментировал промах в пустые ворота «Динамо»
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке, ставший автором единственного гола в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0), прокомментировал свой промах по пустым воротам в игре.

«Отличная игра для команды. Здорово вернуться на победный путь. Это поможет нам в будущем, мы счастливы.

Мой гол? Это просто был момент, получил пас, я рад, что помог команде победить.

Что касается моего промаха в пустые ворота, то мне немного не повезло. Я пытался попасть в створ, но не повезло. Будущее? У меня контракт с ЦСКА ещё на несколько лет. Я здесь, не переживайте за это», — передаёт слова Эджуке корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте.

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