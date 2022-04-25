Чидера Эджуке забил 40% голов за ЦСКА в ворота «Динамо»
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке отметился забитым голом в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).
24-летний нигерийский футболист забивал во всех четырёх матчах с динамовцами, в которых принимал участие. В ворота «Динамо» Эджуке забил четыре гола — 40% от всех голов нигерийца в составе ЦСКА за 67 матчей.
В нынешнем сезоне Эджуке в 28 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов и четырёх результативных передач. Соглашение между Эджуке и ЦСКА истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 9 млн.
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте.
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