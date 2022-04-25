Алвес не боится уступить Месси звание самого титулованного футболиста в мире

Правый защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес заявил, что не переживает из-за того, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может обойти его по количеству трофеев в футболе.
«Если тебя когда-нибудь превзойдут, то пусть это будет кто-то, кто действительно лучше тебя», – написал бразилец в одной из социальных сетей, добавив к записи фото со сравнением списка собственных трофеев с трофеями Лионеля Месси после победы аргентинца в чемпионате Франции.
В настоящий момент на счету Дани Алвеса 43 завоёванных титула в карьере, в то время как на счету Лионеля Месси стало 39 трофеев. Таким образом, бразилец до сих пор считается самым титулованным футболистом в истории.
Напомним, 12 ноября 2021 года каталонский клуб объявил о возвращении Дани Алвеса в качестве свободного агента. Контракт подписан до конца сезона-2021/2022. Зарплата бразильца составляет € 155 тыс. в год — это минимальный порог, допустимый в качестве оплаты труда футболистам испанской Примеры.
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