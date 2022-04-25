Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги сезона-2021/2 с «Эвертоном» (2:0).
«В первом тайме мы не очень хорошо играли. Соперник усложнял нам жизнь, нам не хватало движения. Действовали недостаточно быстро, пасовали в зоны, где у соперника было по девять игроков.
Число победных матчей за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Парни вновь сделали это, и я очень доволен», — приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).
В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».
- 25 апреля 2022
-
09:44
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
07:40
-
07:23
-
05:33
-
04:48
-
03:44
-
03:29
-
03:13
-
03:12
-
02:54
-
02:39
-
02:31
-
01:50
-
01:14
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:10
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:29