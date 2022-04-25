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Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»

Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги сезона-2021/2 с «Эвертоном» (2:0).

«В первом тайме мы не очень хорошо играли. Соперник усложнял нам жизнь, нам не хватало движения. Действовали недостаточно быстро, пасовали в зоны, где у соперника было по девять игроков.

Число победных матчей за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Парни вновь сделали это, и я очень доволен», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».

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