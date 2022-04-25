Сарри рассказал, чего не хватило «Лацио» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в игре с «Миланом» в рамках 34-го тура Серии А (1:2).

«В ключевом моменте игры мы ошиблись. Это разочаровывает. Мы хорошо провели первый тайм, но из-за проблем некоторых футболистов со здоровьем в решающий момент мы не смогли оказать должного сопротивления, мы слишком часто отдавали мяч», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «орлов» Чиро Иммобиле, ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. На 50-й минуте ответный мяч забил форвард «Милана» Оливье Жиру, голевой пас отдал Рафаэл Леау. На 90+3-й минуте взятием ворот отметился полузащитник гостей Сандро Тонали, результативную передачу оформил Златан Ибрагимович.

После 34 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Россонери» набрали 74 очка. «Лацио» (56) – на шестой строчке в таблице.