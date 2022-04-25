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Грэм Сунесс высказался о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»

Грэм Сунесс высказался о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»
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Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби между красными и «Эвертоном», которое состоялось в 34-м туре АПЛ (2:0).

В первом тайме игрок «ирисок» Энтони Гордон получил предупреждение за симуляцию. После англичанин упал в штрафной красных после борьбы с Жоэлем Матипом, но судья матча Стюарт Аттвелл оставил этот эпизод без внимания.

«Он получает предупреждение за симуляцию в первом тайме и у судьи уже есть свое мнение насчет его игры. И судья пристальнее за ним наблюдает. Он мог бы заработать пенальти, если бы не симулировал», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».

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