Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби между красными и «Эвертоном», которое состоялось в 34-м туре АПЛ (2:0).

В первом тайме игрок «ирисок» Энтони Гордон получил предупреждение за симуляцию. После англичанин упал в штрафной красных после борьбы с Жоэлем Матипом, но судья матча Стюарт Аттвелл оставил этот эпизод без внимания.

«Он получает предупреждение за симуляцию в первом тайме и у судьи уже есть свое мнение насчет его игры. И судья пристальнее за ним наблюдает. Он мог бы заработать пенальти, если бы не симулировал», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).



В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».

Новость по теме Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»

«