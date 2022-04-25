Черников не сыграет в стартовом составе «Краснодара» в матче с «Зенитом» из-за повреждения
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Полузащитник «Краснодара Александр Черников не выйдет в стартовом составе на матч с «Зенитом» из-за микротравмы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня, 25 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» (Краснодар, Россия).
В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник «Краснодара» провёл 18 матчей, в которых забил 2 гола, получил 10 жёлтых карточек и дважды был удалён с поля. Черников является воспитанником клуба.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очков после 25 туров. «Краснодар» располагается на шестой строчке, имея игру в запасе и набрав в 24 матчах 39 очков.
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