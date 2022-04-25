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Вратарь «Астон Виллы» рассказал, какую роль исполнял Грилиш в игре команды

Вратарь «Астон Виллы» рассказал, какую роль исполнял Грилиш в игре команды
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, какую роль в игре клуба исполнял нападающий Джек Грилиш, перешедший прошлым летом в «Манчестер Сити».

«Он был лучшим игроком, который у нас был. Он был великолепен в прошлом сезоне, но мы понимали, что ему необходимо сделать этот шаг вперёд. Трансферы, которые мы сделали на замену ему, были действительно неплохими, но им нужно было время, чтобы адаптироваться.

«В конце сезона вы также можете увидеть нестабильность игры, потому что у нас новый тренер, который имеет новое видение игры», — приводит слова Мартинеса Goal.

Напомним, Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из «Астон Виллы» за внушительные € 117,5 млн. В текущем сезоне АПЛ он провёл 21 матч, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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